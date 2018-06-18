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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Японии, говорится в сообщении японской метеослужбы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за несколько секунд до землетрясения на мобильные телефоны поступило предупреждение о приближающемся землетрясении.

    Очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В городе Осака ощущались толчки силой в 4 балла по японской 7-бальной шкале.

    По данным метеорологов, угрозы цунами нет.

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