В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Японии, говорится в сообщении японской метеослужбы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за несколько секунд до землетрясения на мобильные телефоны поступило предупреждение о приближающемся землетрясении.

Очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В городе Осака ощущались толчки силой в 4 балла по японской 7-бальной шкале.

По данным метеорологов, угрозы цунами нет.