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В Японии произошло новое извержение вулкана Асо

В Японии произошло новое извержение вулкана Асо

Новое извержение вулкана Асо, который считается одним из самых крупных в Японии, произошло в пятницу в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. 

Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Извержение стало уже вторым на этой неделе. Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 м. Его извержения различной силы фиксируются регулярно.

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