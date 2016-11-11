В Японии привели в исполнение смертный приговор

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Смертный приговор приведен в исполнение в Японии в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NHK.

Кэнъити Тадзири был приговорен к смертной казни за два убийства ради ограбления. Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в марте. С момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года этот приговор стал десятым, приведенным в исполнение. Всего за эти четыре года было казнено 17 человек.

Сейчас смертной казни ожидают около 130 человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение не сразу, а через несколько лет после приговора суда.