 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Японии привели в исполнение смертный приговор

    Кэнъити Тадзири был приговорен к смертной казни за два убийства ради ограбления

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Смертный приговор приведен в исполнение в Японии в пятницу.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NHK.

    Кэнъити Тадзири был приговорен к смертной казни за два убийства ради ограбления. Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в марте. С момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года этот приговор стал десятым, приведенным в исполнение. Всего за эти четыре года было казнено 17 человек.

    Сейчас смертной казни ожидают около 130 человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi