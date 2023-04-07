О нас

В Японии планируют испытать турецкие БПЛА Bayraktar TB2

В Японии планируют испытать турецкие БПЛА Bayraktar TB2 Япония планирует испытать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Он включен в "список предпочтений" Минобороны островного государства.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 19:19
В Японии планируют испытать турецкие БПЛА Bayraktar TB2

Япония планирует испытать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Он включен в "список предпочтений" Минобороны островного государства.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сообщают японские СМИ.

Согласно сообщениям, в рамках бюджета Минобороны Японии на 2023-й финансовый год планируется испытать Bayraktar TB2 сухопутными частями Сил самообороны страны. В случае успешного завершения испытаний, ожидается оформление крупного заказа на ударные дроны турецкого производства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Japan plans to test Turkish Bayraktar TB2 drones

Самое важное

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət
7 апреля 2023 г. 20:20
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi