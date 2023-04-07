В Японии планируют испытать турецкие БПЛА Bayraktar TB2

Япония планирует испытать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Он включен в "список предпочтений" Минобороны островного государства.

Япония планирует испытать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Он включен в "список предпочтений" Минобороны островного государства.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сообщают японские СМИ.

Согласно сообщениям, в рамках бюджета Минобороны Японии на 2023-й финансовый год планируется испытать Bayraktar TB2 сухопутными частями Сил самообороны страны. В случае успешного завершения испытаний, ожидается оформление крупного заказа на ударные дроны турецкого производства.