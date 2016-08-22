В Японии из-за угрозы оползня эвакуированы около 35 тыс. человек

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Власти в Японии эвакуировали 34 600 человек в городе Кавасаки близ Токио из-за угрозы оползня.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, причиной стихии стали проливные дожди во время сильного тайфуна Mindulle.

Сообщается, что тайфун с дождями и сильным ветром обрушился на центральные районы Японии, в том числе Токио, в понедельник, 22 августа. В токийских аэропортах авиакомпании были вынуждены отменить 425 рейсов, временно были остановлены линии движения скоростных поездов. В домах возникли перебои с электроснабжением.