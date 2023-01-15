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В Японии COVID могут приравнять к гриппу и отменить рекомендации носить маски

В Японии COVID могут приравнять к гриппу и отменить рекомендации носить маски Правительство Японии рассматривает возможность пересмотра статуса COVID-19 и понижения его до уровня аналогичного сезонному гриппу, что приведет к изменениям, включая отмену рекомендаций по ношению масок в помещениях за исключением наличия симптомов зараж
Другие страны
15 января 2023 г. 08:24
В Японии COVID могут приравнять к гриппу и отменить рекомендации носить маски

Правительство Японии рассматривает возможность пересмотра статуса COVID-19 и понижения его до уровня аналогичного сезонному гриппу, что приведет к изменениям, включая отмену рекомендаций по ношению масок в помещениях за исключением наличия симптомов заражения ковидом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Tokyo Shimbun.

Отмечается, что власти намерены обсудить пересмотр мер в отношении коронавируса весной. В частности, это позволит расширить число больниц, где принимают пациентов с коронавирусом. Сейчас их количество ограничено в основном крупными медицинскими центрами. Кроме того, в таком случае правительство перестанет целиком компенсировать населению расходы на проведение вакцинации от COVID-19.

Рекомендации по ношению масок в помещениях также планируется отменить в рамках пересмотра статуса коронавируса в Японии. Однако эксперты склоняются к тому, что это может привести к всплеску заболеваемости.

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