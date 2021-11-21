В Венесуэле пройдут региональные выборы

Сегодня в Венесуэле пройдут региональные выборы глав местной исполнительной власти, а также депутатов региональных и муниципальных представительных органов.

Сегодня в Венесуэле пройдут региональные выборы глав местной исполнительной власти, а также депутатов региональных и муниципальных представительных органов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в выборах примут участие кандидаты от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, а также оппозиционных партий.

Более 20 млн избирателей придут на избирательные участки в 23 штатах, чтобы избрать 335 глав муниципалитетов и депутатов местных советов.

Эксперты и аналитики предрекают победу правящей партии во всех 23 штатах страны, отмечая при этом, что шансы на успех у оппозиции, принявшей решение участвовать в выборах после 4-летнего бойкота, будут зависеть от явки избирателей.

Ожидается, что за процессом голосования будут следить 34 представителя миссии по наблюдению за выборами Европейского союза (ЕС), а также около 300 наблюдателей из разных стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и представители правительства заявили, что уверены в своей победе на выборах.

Ранее, 18 ноября Мадуро призвал граждан страны "принять участие в региональных и местных выборах, которые состоятся 21 ноября".