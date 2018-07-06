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    В Венесуэле пригрозили устроить США еще один Вьетнам

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Венесуэла пообещала Соединенным Штатам устроить «еще один Вьетнам», если они осуществят военное вторжение в Боливарианскую Республику.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Конституционной ассамблеи (КА) страны Диосдадо Кабельо.

    Кабельо заявил, что в случае попытки США ступить на территорию страны, Венесуэла станет для них новых кошмаром, а сами войска не будут знать, как выбраться.

    Кроме того, председатель рассказал, что КА решила создать специальную комиссию, которая займется расследованием в отношении граждан Венесуэлы, призывающих другие государства к военному вторжению.

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