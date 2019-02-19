В Венесуэле оценили потери страны от санкций США за последние три года

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес оценил потери страны от экономических и финансовых санкций США за последние три года в 38 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, всего речь идет о 23 миллиардах долларов потерь для ВВП Венесуэлы и примерно 15 миллиардах, которые связаны с работой дочерней компании PDVSA в США - Citgo, заявил Менендес агентству AVN.

При этом общие суммы потерь с учетом нефтяной забастовки 2002 года он предложил оценивать в 58 миллиардов долларов. "Если добавить к этому 20 миллиардов долларов потерь, которые были забраны во время нефтяного саботажа, то можно было бы говорить о 58 миллиардах долларов потерь, то есть почти 60 миллиардах долларов ущерба для республики", - сказал Менендес.

Речь идет о забастовке работников нефтяной промышленности в декабре 2002 года - феврале 2003 года, направленной против правительства Уго Чавеса.