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    В Венесуэле из-за дефицита наличности множатся альтернативные валюты

    Город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Еще одна альтернативная официальной местная валюта появилась в Венесуэле из-за дефицита наличности.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в своем микроблоге в Twitter депутат парламента Хосе Герра.

    Город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием. "В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот – "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться "мини"-центральные банки", — написал Герра.

    Он разместил фотографию купюры в 100 тысяч "элорса", обращающихся в этом населенном пункте.

    Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч.

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