В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет

Число случаев заболевания гриппом в Вене за прошедшую неделю достигло 23 150, это самый высокий показатель за последние 13 лет.
Как передает Report, об этом сообщила австрийская газета
В системе здравоохранения столицы Австрии отмечают, что двумя неделями ранее число заболевших составляло 17 850. При этом в начале ноября этот показатель держался на уровне 10 900 случаев заражения в неделю.
Медики отмечают, что большая часть заболевших инфицированы штаммом гриппа типа А. Он соответствует частицам вируса, содержащимся в общедоступных в Австрии вакцинах.