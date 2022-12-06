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В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет

В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет Число случаев заболевания гриппом в Вене за прошедшую неделю достигло 23 150, это самый высокий показатель за последние 13 лет.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 23:24
В Вене зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости гриппом за 13 лет

Число случаев заболевания гриппом в Вене за прошедшую неделю достигло 23 150, это самый высокий показатель за последние 13 лет.

Как передает Report, об этом сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на данные офиса городского советника по вопросам здравоохранения Питера Хакера.

В системе здравоохранения столицы Австрии отмечают, что двумя неделями ранее число заболевших составляло 17 850. При этом в начале ноября этот показатель держался на уровне 10 900 случаев заражения в неделю.

Медики отмечают, что большая часть заболевших инфицированы штаммом гриппа типа А. Он соответствует частицам вируса, содержащимся в общедоступных в Австрии вакцинах.

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