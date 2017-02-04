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    В Вене задержаны чеченцы с оружием

    Всего задержано 22 человека

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Австрийские правоохранители задержали 22-х уроженцев Чечни в Вене и изъяли у них оружие.

    Как сообщает Report со ссылкой на Austria Presse Agentur, инцидент произошел на острове Донауинзель в центральной части Вены.

    3 февраля полицейские прибыли на место после сообщений от местных жителей. Правоохранители поинтересовались у группы людей, что они делают здесь. Они ответили, что просто гуляют, речь также шла и о свадьбе.

    Затем полицейские заметили оружие у группы людей, когда те пытались спрятать его в снег. В общей сложности правоохранители изъяли автомат, пистолет и большое количество боеприпасов. 

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