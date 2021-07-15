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В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса

В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 48 553 человек, что стало рекордом с середины января.
Другие страны
15 июля 2021 г. 20:36
В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 48 553 человек, что стало рекордом с середины января.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, несколько дней назад показатель составлял 42 тысячи, неделю назад - чуть больше 32 тысяч. Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались 63 пациента, что также стало рекордом с 26 марта.

В то же время, по данным министерства здравоохранения, две трети взрослого населения страны получили две дозы вакцины от коронавируса.

Всего в Великобритании коронавирусом заразились больше пяти миллионов человек, из которых умерли 128 тысяч. Больше 4,3 миллиона заразившихся уже выздоровели.

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Версия на английском языке UK sees record hike in COVID incidence since early 2021

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