В Великобритании впервые за сутки никто не умер от COVID-19

Ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа не отмечено за сутки в Великобритании.

Ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа не отмечено за сутки в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует распространенная во вторник официальная статистика.

С начала пандемии в марте прошлого года не проходило дня без сообщений о летальных исходах от вызванного коронавирусом заболевания. Максимальные показатели смертности пришлись на январь этого года, когда за сутки фиксировалось по 1,3 тыс. смертей. Всего пандемия унесла жизни 127 782 человек. По другой статистике, при которой учитываются все случаи, когда коронавирус фигурировал в свидетельстве о смерти, - более 152 тыс. человек.

Во вторник было сообщено о 3,1 тыс. случаев инфицирования за последние 24 часа. Всего за неделю болезнь выявлена у 24 090 человек, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Первую дозу вакцины в королевстве получили почти 39,5 млн человек (около 75% взрослого населения страны), а обе дозы - 25,7 млн пациентов (48,9% взрослого населения).