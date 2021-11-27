В Великобритании в результате шторма умерли два человека

Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом.
Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии.
Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.