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В Великобритании в результате шторма умерли два человека

В Великобритании в результате шторма умерли два человека Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 16:40
В Великобритании в результате шторма умерли два человека

Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом.

Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии.

Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.

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