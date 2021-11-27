В Великобритании в результате шторма умерли два человека

Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании.

Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом.

Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии.

Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.