​В Великобритании началось голосование на референдуме о выходе из ЕС

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Великобритании началось голосование на референдуме по вопросу о выходе страны из состава Европейского союза. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, избирательные участки для голосования открылись в 7 утра (10:00 по бакинскому времени) и будут работать до 10 вечера.

Экзит-поллов на этом референдуме не будет. Окончательный результат должен быть известен к 7 утра 24 июня.

Для участия в этом референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра.

Им предстоит поставить крестик напротив одного из двух вопросов в бюллетене: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из Европейского союза?"

Результат будет определяться на основе простого большинства.