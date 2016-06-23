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    ​В Великобритании началось голосование на референдуме о выходе из ЕС

    Для участия в референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Великобритании  началось голосование на референдуме  по вопросу о выходе страны из состава Европейского союза. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, избирательные участки для голосования  открылись в 7 утра (10:00 по бакинскому времени) и будут работать до 10 вечера.

    Экзит-поллов на этом референдуме не будет. Окончательный результат должен быть известен к 7 утра 24 июня.

    Для участия в этом референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра.

    Им предстоит поставить крестик напротив одного из двух вопросов в бюллетене: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из Европейского союза?"

    Результат будет определяться на основе простого большинства.

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