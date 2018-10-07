В Вашингтоне задержали 160 человек, выступавших против назначения Кавано

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала в субботу 164 человек, которые протестовали против утверждения Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в субботу сенат утвердил Кавано, которого предложил президент США Дональд Трамп, на должность судьи Верховного суда.

Согласно распространенному заявлению полиции, люди были задержаны за нарушение общественного порядка, причем часть из них делала это прямо в зале, где шло голосование. Председательствующий в сенате вице-президент США Майк Пенс из-за этого несколько раз был вынужден прерывать процедуру и просить охрану вывести протестующих из зала.

Вскоре после задержания все протестующие были отпущены, отмечается в заявлении полиции.

Накануне в Вашингтоне в ходе протестов против назначения обвиненного в домогательствах Кавано в Верховный суд США были задержаны в общей сложности 302 человека.