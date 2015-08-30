В Вашингтоне растет убежденность, что США медленнее РФ расширяют присутствие в Арктике

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Среди американских политиков и экспертов растет понимание того, что США отстают от других государств, в первую очередь от России, в том, что касается дальнейшего освоения Арктики в условиях глобального потепления, а также расширения военного присутствия в ней. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты New York Times.

Как отмечается в материале, "в свете того, что потепление морей создает новые возможности в регионе, многие государства проявляют серьезный интерес к Арктике", "некоторые уже называют начавшееся соперничество новой "холодной войной". Наиболее привлекательными считаются, как указывает издание, перспективы использования новых транзитных маршрутов и разработки природных ресурсов.

"(Президент США Барак) Обама, который в понедельник прибудет на Аляску, станет первым действующим американским президентом, побывавшим за Полярным кругом, - констатируется в публикации. - Он надеется заострить внимание на том влиянии, которое оказывают на Арктику глобальные перемены климата. Некоторые законодатели в Конгрессе, аналитики и даже правительственные чиновники говорят, что США отстают от других государств, в особенности от России, в том, что касается подготовки к новым экологическим, экономическим и геополитическим условиям, которые наступают в регионе".

"В течение уже некоторого времени мы указывали на то, что наша страна не обладает необходимыми возможностями для поддержания в какой-либо мере значимого присутствия в Арктике", - приводит газета слова командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта. "США, в сущности, даже не вступили в эту игру", - также цитирует издание американского спецпредставителя по Арктике адмирала в отставке Роберта Пэппа.

Газета указывает, в частности, что Вашингтон располагает лишь двумя ледоколами, которые быстро устаревают, кроме того, "на севере Аляски не хватает глубоководных портов, которые бы поддерживали судоходство". "Для разрешения всех этих трудностей необходимы капиталовложения, которые в течение многих лет не делались из-за неспособности прийти к согласию на политическом уровне, урезаний бюджета и бюрократических проволочек", - подчеркивается в статье.