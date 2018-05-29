В Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР, которому запрещен въезд в США

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол завтра должен прибыть в Вашингтон для переговоров с американской стороной о запланированной на 12 июня встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Генерал Ким Ен Чол - один из самых приближенных к Ким Чен Ыну членов руководства Северной Кореи. Он станет наиболее высокопоставленным членом северокорейского руководства, посетившим Вашингтон с 2000 года.

Ким Ен Чол находится под персональными американскими санкциями, поэтому, чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.

Проведения саммита оказалось под сомнением после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп объявил, что отменяет эту встречу.

Однако с тех пор обе стороны, пытаясь спасти этот саммит, провели целый ряд переговоров в попытке разрешить разногласия.

Саммит должен пройти 12 июня в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом.

Пхеньян много лет добивался именно такой встречи на равных.

Тот факт, что Пхеньян направил в Вашингтон именно генерала Кима, означает, согласно аналитикам, что Северная Корея делает все возможное для того, чтобы саммит состоялся.

Перед вылетом в Вашингтон генерал Ким встретился в Пекине с представителями руководства Китая.