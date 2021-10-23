В Узбекистане завершена подготовка к проведению президентских выборов

Центральная избирательная комиссия завершила подготовку к проведению выборов президента Узбекистана

Центральная избирательная комиссия завершила подготовку к проведению выборов президента Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня ее председатель Зайниддин Низамходжаев.

"Для проведения выборов ЦИК создал окружные и избирательные комиссии, а также провел комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести назначенные на 24 октября выборы президента Узбекистана", - сказал он.

В частности, Низамходжаев отметил, что, согласно последним данным, в единый электронный список избирателей включены 19 859 127 человек, а также приняты все необходимые меры по соблюдению в ходе голосования условий санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности.

"За выборным процессом в республике наблюдают около 1 тыс. международных наблюдателей из таких авторитетных международных организаций, как СНГ, ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], ОБСЕ и других, которым созданы все условия для продуктивной работы", - добавил он.