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ООН: На восстановление сектора Газа потребуется $30-40 млрд

ООН: На восстановление сектора Газа потребуется $30-40 млрд На восстановление сектора Газа, понесшего существенный ущерб в ходе вооруженного конфликта между группировкой ХАМАС и Израилем, потребуется от 30 млрд до 40 млрд долларов.
Другие страны
2 мая 2024 г. 19:36
ООН: На восстановление сектора Газа потребуется $30-40 млрд

На восстановление сектора Газа, понесшего существенный ущерб в ходе вооруженного конфликта между группировкой ХАМАС и Израилем, потребуется от 30 млрд до 40 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил директор регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари.

"Первоначальная оценка Программы развития ООН показывает, что на восстановление сектора Газа потребуется более 30 млрд долларов, и эта сумма может достичь 40 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, масштаб разрушений "огромен и беспрецедентен".

"Мировое сообщество никогда не имело дела с таким масштабом со времен Второй мировой войны", - отметил он.

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