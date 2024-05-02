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На товарных биржах зафиксировали существенное падение цен на какао-бобы

На товарных биржах зафиксировали существенное падение цен на какао-бобы Значительное снижение цен на какао-бобы произошло на текущей неделе на ведущих мировых товарных биржах.
Другие страны
2 мая 2024 г. 19:01
На товарных биржах зафиксировали существенное падение цен на какао-бобы

Значительное снижение цен на какао-бобы произошло на текущей неделе на ведущих мировых товарных биржах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В сообщении отмечается, что в середине дня 2 мая цена тонны какао-бобов с поставкой в июле упала за сутки в Нью-Йорке на 6,3%, до 7 760 долларов. Это самая низкая цена за последние семь недель. Специалисты отмечают, что падение цен вызвано потерей рынка значительной части ликвидности, так как многие трейдеры прекратили закупать какао-бобы из-за их дороговизны. Так, 19 апреля в Нью-Йорке был зафиксирован исторический максимум цен на какао-бобы, когда за тонну давали 11 878 долларов. Рост цены составил с начала текущего года 150%.

Сейчас, по словам экспертов, начался процесс ослабления цен на какао-бобы, так как многие компании остановили их закупки. Одновременно сложности испытывают и спекулянты, которые сделали в минувшие недели крупные ставки на продолжение роста цен и сейчас оказались перед угрозой ликвидации своих позиций с потерей денег.

Крупнейшими производителями какао-бобов в мире являются Кот-д'Ивуар и Гана. В нынешнем году урожаи в обеих африканских странах пострадал от неблагоприятных климатических условий. При этом в Гане почти пятая часть всех плантаций деревьев, дающих какао-бобы, поражена вызываемой вирусом болезнью.

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