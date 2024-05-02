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Индонезия в первом квартале приняла самое большое число туристов за четыре года

Индонезия в первом квартале приняла самое большое число туристов за четыре года Индонезию в первом квартале 2024 года посетило самое большее число туристов за четыре года.
Другие страны
2 мая 2024 г. 18:20
Индонезия в первом квартале приняла самое большое число туристов за четыре года

Индонезию в первом квартале 2024 года посетило самое большее число туристов за четыре года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила исполняющая обязанности главы Центрального статистического агентства Индонезии Амалия Адининггар Видьясанти.

"Число иностранных туристов, прибывших в Индонезию в первом квартале этого года, является самым высоким за последние четыре года", - приводит ее слова газета Jakarta Globe.

По данным статистического ведомства, за первые три месяца этого года Индонезия приняла около 3 млн отдыхающих, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила Видьясанти, наибольшее число туристов прибыло из Малайзии, Австралии, Сингапура и Китая.

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Версия на английском языке Indonesia receives record number of tourists in Q12024
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