В Узбекистане похоронили погибших при ЧП с автобусом в Казахстане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Тела всех 52 граждан Узбекистана, погибших при возгорании автобуса в Казахстане, опознаны и похоронены на родине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что 18 января автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись.

"Анализ ДНК проведен, процесс опознания завершен, все 52 тела погибших при пожаре опознаны", - подчеркнул представитель МЧС Таджикистана.

Он добавил, что накануне все тела погибших были доставлены родственникам в Ташкент и четыре области страны, состоялись похороны.

Представитель МЧС также сообщил, что в домах, где проживали погибшие, дежурят психолог, врачи скорой помощи, представители мусульманского духовенства. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.