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    ​В Уругвае в результате торнадо погибли два человека

    Серьезно повреждены или разрушены десятки жилых домов и магазинов

    Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли, десятки пострадали в результате торнадо, прошедшего по городу Долорес на юго-востоке Уругвая.

    Как передает Report, об этом сообщил в пятницу глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям республики (SINAE) Хуан Андрес Робальо.

    По его словам, двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и были в срочном порядке доставлены в столицу страны.

    Серьезно повреждены или разрушены десятки жилых домов и магазинов. В городе наблюдаются проблемы с телефонной связью, нарушено электроснабжение.

    На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Министерство обороны Уругвая направило в Долорес дополнительную технику и специалистов.

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