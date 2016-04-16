​В Уругвае в результате торнадо погибли два человека

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли, десятки пострадали в результате торнадо, прошедшего по городу Долорес на юго-востоке Уругвая.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям республики (SINAE) Хуан Андрес Робальо.

По его словам, двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и были в срочном порядке доставлены в столицу страны.

Серьезно повреждены или разрушены десятки жилых домов и магазинов. В городе наблюдаются проблемы с телефонной связью, нарушено электроснабжение.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Министерство обороны Уругвая направило в Долорес дополнительную технику и специалистов.