В Уругвае 14 человек умерли от лихорадки денге с начала 2020 года

По меньшей мере 14 человек умерли с начала года от лихорадки денге в Уругвае, сообщает в пятницу газета Observador со ссылкой на данные Министерства здравоохранения южноамериканской страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что власти страны усилили меры по выявлению заразившихся и рекомендуют гражданам страны дважды в неделю очищать с помощью хлора емкости для воды, а также не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих вирус.

Рост заболеваемости лихорадкой денге также наблюдается в Аргентине, Бразилии и Парагвае.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.