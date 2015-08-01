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    Посольство Саудовской Аравии ведет переговоры с британскими властями по передаче останков родственников Усамы бен Ладена

    ​В упавшем в Британии самолете погибла сестра и мачеха Усамы бен Ладена

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В самолете, который потерпел крушение на юге Англии и принадлежал семье Усамы бен Ладена, находились сестра и мачеха "террориста номер один".

    Как сообщает Report, об этом заявило в своем твиттере посольство Саудовской Аравии в Великобритании.

    В сообщении принц Мухаммед бин Наваф аль-Сауд выразил соболезнования семье Усамы бен Ладена. В настоящее время посольство Саудовской Аравии ведет переговоры с британскими властями по передаче родным останков погибших.

    Отметим, что в субботу в британском Хемпшире потерпел крушение самолет, принадлежащий семье Усамы бен Ладена. В результате погибли три пассажира и пилот.

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