В Украине обстреляли дом николаевского депутата

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Николаевской области Украины обстреляли дом местного депутата Юрия Кондратенкова.

Как передает Report, злоумышленники в городе Вознесенск ли в качестве угроз, то ли предупреждения произвели ряд выстрелов по дому, после чего, оставив у двери депутата поминальный венок, скрылись.

Об инциденте сообщил глава областной организации партии "Батькивщина" Михаил Соколов.

Сам Кондратенков, который не пострадал при стрельбе, связывает произошедшее со своей политической деятельностью.