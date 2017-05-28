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    В Украине обстреляли дом николаевского депутата

    Злоумышленники оставили под дверью депутата городского совета от Батькивщины поминальный венок© Foto: www.112.ua

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Николаевской области Украины обстреляли дом местного депутата Юрия Кондратенкова.

    Как передает Report, злоумышленники в городе Вознесенск ли в качестве угроз, то ли предупреждения произвели ряд выстрелов по дому, после чего, оставив у двери депутата поминальный венок, скрылись.

    Об инциденте сообщил глава областной организации партии "Батькивщина" Михаил Соколов.

    Сам Кондратенков, который не пострадал при стрельбе, связывает произошедшее со своей политической деятельностью.

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