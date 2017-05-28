В Украине обстреляли дом николаевского депутата

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Николаевской области Украины обстреляли дом местного депутата Юрия Кондратенкова.
Как передает Report, злоумышленники в городе Вознесенск ли в качестве угроз, то ли предупреждения произвели ряд выстрелов по дому, после чего, оставив у двери депутата поминальный венок, скрылись.
Об инциденте сообщил глава областной организации партии "Батькивщина" Михаил Соколов.
Сам Кондратенков, который не пострадал при стрельбе, связывает произошедшее со своей политической деятельностью.
News DepartmentАвтор новости
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