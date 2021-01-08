В Украине начался жесткий локдаун

Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу.

Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, локдаун продлится до 24 января.

Помимо усиления карантинных мер из-за коронавируса с 8 по 24 января, кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, эти меры раньше действовали до конца 2020 года.

В период действия жестких карантинных ограничений в Украине будут закрыты школы и вузы, при этом детские сады будут работать. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков.

Работа развлекательных заведений запрещается полностью, закроются учреждения культуры. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Работа кафе, баров и ресторанов разрешена только в режиме "на вынос". При этом работа ресторанов в гостиницах ограничивается.

В условиях жесткого карантина разрешена работа банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Также под запрет не попадает деятельность, связанная с производством фильмов.

Украинское правительство решило не прекращать работу общественного транспорта во время локдауна, а также не закроется международное транспортное сообщение.

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, такие меры помогут сократить число заболевших коронавирусом наполовину.

"Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50 процентов снижения числа инфицированных за этот период", — сказал он.