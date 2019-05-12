​В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная полиция.

Телеканал ITV уточняет со ссылкой на правоохранителей, что самолет упал на проезжую часть.

Инцидент произошел в воскресенье утром. Самолет совершил "незапланированную посадку, наскочив на провода".

"Медики на месте происшествия оказали помощь трем лицам, находившимся на борту легкомоторного самолета. Их травмы не представляют угрозу для жизни", - сообщает полиция.

Правоохранители перекрыли движение в районе происшествия, водителей просят объезжать этот участок.