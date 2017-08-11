В Турции за неделю нейтрализованы 32 террориста

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций, осуществленных на территории Турции с 3 по 10 августа 2017 года, ликвидированы 32 террориста.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Операции против террористов проведены в провинциях Ширнак, Хаккари и Мардин на юго-востоке страны.

Изъято 19 единиц оружия, 250 кг воспламеняющихся и взрывчатых веществ, 27 ручных гранат, 5072 патрона, обезврежено 15 взрывных устройства кустарного изготовления.

За неделю уничтожено 13 убежищ и складов террористов.