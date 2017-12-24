 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции уволили более 2,7 тысячи госслужащих

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Власти Турции уволили ещё 2756 сотрудников различных ведомств в рамках действия режима ЧП, введённого в стране после попытки переворота в июле 2016 года.

    Как передает Report, об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.

    Как передаёт Milliyet, в частности, из ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 - из сухопутных войск, 155 - из ВМС, 327 - из ВВС.

    Кроме того, отправлены в отставку сотни сотрудников полиции, береговой охраны, Министерства юстиции, Минобразования, управления по делам религии, государственных университетов. Также закрыты 17 общественных организаций.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi