В Турции трое военных погибли при столкновениях с членами РПК

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Трое турецких военнослужащих погибли и двое получили ранения в бою с членами запрещенной в стране террористической организации РПК в юго-восточной провинции Хаккари, приграничной с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

"Третьего июня в провинции Хаккари в результате нападения со стороны членов сепаратистской террористической организации (РПК) с использованием противотанкового оружия три наших товарища по оружию погибли и двое получили ранения, угрозы для их жизни нет", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.