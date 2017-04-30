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    В Тунисе в ходе спецоперации убиты двое боевиков

    Полиция вступила в перестрелку с террористами в доме в Сиди-Бу-Зиде

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В тунисском городе Сиди-Бу-Зид полиция застрелила одного террориста, второй погиб при взрыве пояса смертника.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из правительства.

    По данным агентства, столкновение произошло в ходе спецоперации в доме, куда передислоцировалась группа боевиков, ранее базировавшаяся в городе Сус.

    «Полиция вступила в перестрелку с террористами в доме в Сиди-Бу-Зиде. Они убили одного, а другой взорвал свой пояс смертника», — рассказал чиновник.

    Отмечается, что другие подозреваемые по-прежнему находятся под наблюдением.

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