В Тунисе в ходе спецоперации убиты двое боевиков

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В тунисском городе Сиди-Бу-Зид полиция застрелила одного террориста, второй погиб при взрыве пояса смертника.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из правительства.

По данным агентства, столкновение произошло в ходе спецоперации в доме, куда передислоцировалась группа боевиков, ранее базировавшаяся в городе Сус.

«Полиция вступила в перестрелку с террористами в доме в Сиди-Бу-Зиде. Они убили одного, а другой взорвал свой пояс смертника», — рассказал чиновник.

Отмечается, что другие подозреваемые по-прежнему находятся под наблюдением.