В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников акции "желтых жилетов" при помощи слезоточивого газа в самом начале манифестации в Тулузе на юге Франции.

Об этом сообщает местная газета Depeche, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в социальных сетях призывали к тому, чтобы сделать Тулузу "столицей" 31-й акции протестов "желтых жилетов".

Движение манифестантов началось в 14.00 по местному времени. Через пять минут после начала акции произошли столкновения с полицией, был применен слезоточивый газ. Затем сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих, которые объединились в маленькие группы, по разным местам центра города. При этом сотрудникам полиции удалось задержать нескольких человек.

На территории города были размещены значительные силы национальной и региональной полиции.

Радиостанция France Bleu подчеркивает, что для участия в акции в Тулузе собралось более тысячи человек.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.