В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин

Семь человек погибли, 10 получили ранения в столице Ливии Триполи в результате срабатывания нескольких взрывных устройств в различных районах города.
Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Libya24 со ссылкой на министерство здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС).
"Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил в среду о гибели семерых человек и ранении еще десяти в различных районах Триполи в результате подрыва мин", - передает телеканал.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.