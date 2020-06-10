В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин

Семь человек погибли, 10 получили ранения в столице Ливии Триполи в результате срабатывания нескольких взрывных устройств в различных районах города.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Libya24 со ссылкой на министерство здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС).

"Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил в среду о гибели семерых человек и ранении еще десяти в различных районах Триполи в результате подрыва мин", - передает телеканал.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.