В ТПП Новой Каледонии назвали размер ущерба в ходе протестов

Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе протестов, может достигать 1 млрд евро.

Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе протестов, может достигать 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Новой Каледонии Давид Гийен.

"На сегодняшний день мы приближаемся к 1 млрд евро", - сказал он в эфире радио France Culture. Гийен отметил, что пострадали все отрасли экономики от промышленности до торговли, "особенно автосалоны".

В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Отметим, что протесты в Новой Каледонии инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.