О нас

В ТПП Новой Каледонии назвали размер ущерба в ходе протестов

В ТПП Новой Каледонии назвали размер ущерба в ходе протестов Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе протестов, может достигать 1 млрд евро.
Другие страны
21 мая 2024 г. 15:27
В ТПП Новой Каледонии назвали размер ущерба в ходе протестов

Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе протестов, может достигать 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Новой Каледонии Давид Гийен.

"На сегодняшний день мы приближаемся к 1 млрд евро", - сказал он в эфире радио France Culture. Гийен отметил, что пострадали все отрасли экономики от промышленности до торговли, "особенно автосалоны".

В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Отметим, что протесты в Новой Каледонии инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyaya etirazlar zamanı dəymiş ziyanın həcmi açıqlanıb
Версия на английском языке New Caledonian Chamber of Commerce announces extent of damage

Другие новости из категории

ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине
ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине
21 мая 2024 г. 15:11
В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека
В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека
21 мая 2024 г. 14:49
El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке
El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке
21 мая 2024 г. 14:28
Макрон совершит визит в Новую Каледонию в течение дня
Макрон совершит визит в Новую Каледонию в течение дня
21 мая 2024 г. 14:02
Глава МИД Германии: Западу нужно активно помогать Украине
Глава МИД Германии: Западу нужно активно помогать Украине
21 мая 2024 г. 13:01
Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ
Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ
21 мая 2024 г. 12:48
Глава ЕК: В отношениях с Китаем нет речи о закрытии рынка и протекционизме
Глава ЕК: В отношениях с Китаем нет речи о закрытии рынка и протекционизме
21 мая 2024 г. 12:39
Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта
21 мая 2024 г. 12:26
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию
21 мая 2024 г. 11:53
Politico: ЕС намерен 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдовы и Украины
Politico: ЕС намерен 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдовы и Украины
21 мая 2024 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi