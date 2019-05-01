​В Токио состоится церемония вступления на престол нового императора

В Японии начинается новая эпоха Рэйва - правление нового монарха Нарухито, старшего сына бывшего императора Акихито, который накануне отрекся от престола.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония интронизации начнется в 10.30 (5.30 бакинскому времени). В зал будут внесены императорские регалии, затем новоиспеченный император даст первую аудиенцию представителям народа в лице премьер-министра Японии Синдзо Абэ и других высших лиц государства. Тогда же он выступит со своим первым обращением к народу.

Первых слов императора в Японии ждут с большим нетерпением, как определяющих основные приоритеты нового монарха. Церемония продлится около 40-50 минут.