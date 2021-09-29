В Токио начались выборы главы правящей партии Японии

Выборы главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии начались в гостинице Grand Prince Hotel New Takanawa в центре Токио, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Выборы главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии начались в гостинице Grand Prince Hotel New Takanawa в центре Токио, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

За пост главы ЛДП борются четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.