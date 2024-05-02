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В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон В Тель-Авиве родственники заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября, перекрыли утром основное израильское шоссе Аялон, требуя заключения соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных и отмены наземной операци
Другие страны
2 мая 2024 г. 11:26
В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве родственники заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября, перекрыли утром основное израильское шоссе Аялон, требуя заключения соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных и отмены наземной операции в Рафахе.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Jerusalem Post.

Демонстранты заявляют: "Либо Рафах, либо заложники - мы выбираем жизнь".

В районе акции были задержаны два человека. Один бросал яйца в протестующих, второй отказался подчиниться требованию полицейских уйти.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в Израиль госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что не собирается сворачивать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от операции в Рафахе. Нетаньяху также сказал, что не примет предложение об окончании операции в секторе Газе в качестве одного из условий соглашения с ХАМАС по заложникам.

Госдеп США затем сообщил, что Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и недопущению расширения конфликта. Блинкен отмечал, что препятствием к перемирию является позиция ХАМАС.

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Версия на английском языке Families of hostages launch protests in Tel Aviv and Jerusalem

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