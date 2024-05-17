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В Кении из-за наводнений погибли более 290 человек

В Кении из-за наводнений погибли более 290 человек Число людей, погибших в результате наводнений в Кении, возросло до 291, при этом 75 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, еще 188 человек пострадали.
Другие страны
17 мая 2024 г. 02:20
В Кении из-за наводнений погибли более 290 человек

Число людей, погибших в результате наводнений в Кении, возросло до 291, при этом 75 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, еще 188 человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель правительства Исаак Мваура.

Кроме того, продолжающиеся наводнения привели к перемещению более 55 тыс. семей, затронув примерно 278 тыс. человек. В целом от наводнений пострадали 82 тыс. домохозяйства, в которых проживает около 412 тыс. человек.

Мваура также добавил, что район Кименде в округе Киамбу недалеко от Найроби был объявлен опасной зоной и оцеплен после оползня. Межведомственная группа, в которую входят Силы обороны Кении, Национальная полицейская служба и Красный Крест, проводит спасательные операции в этом районе.

Правительство создало 187 лагерей в 25 округах, в которых проживают более 3 тыс. человек.

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