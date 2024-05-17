В Кении из-за наводнений погибли более 290 человек

Число людей, погибших в результате наводнений в Кении, возросло до 291, при этом 75 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, еще 188 человек пострадали.
Как передает
Кроме того, продолжающиеся наводнения привели к перемещению более 55 тыс. семей, затронув примерно 278 тыс. человек. В целом от наводнений пострадали 82 тыс. домохозяйства, в которых проживает около 412 тыс. человек.
Мваура также добавил, что район Кименде в округе Киамбу недалеко от Найроби был объявлен опасной зоной и оцеплен после оползня. Межведомственная группа, в которую входят Силы обороны Кении, Национальная полицейская служба и Красный Крест, проводит спасательные операции в этом районе.
Правительство создало 187 лагерей в 25 округах, в которых проживают более 3 тыс. человек.