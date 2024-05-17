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Минэнерго США намерено закупить уран у американских производителей на $3,4 млрд

Минэнерго США намерено закупить уран у американских производителей на $3,4 млрд Министерство энергетики США сообщило о намерении начать закупку обогащенного урана для ядерных реакторов у американских производителей на сумму $3,4 млрд.
Другие страны
17 мая 2024 г. 05:37
Минэнерго США намерено закупить уран у американских производителей на $3,4 млрд

Министерство энергетики США сообщило о намерении начать закупку обогащенного урана для ядерных реакторов у американских производителей на сумму $3,4 млрд.

Как сообщает Report, об этом говорится в уведомлении ведомства.

Из документа следует, что контракт на закупку ядерного топлива у американских производителей рассчитан на 10 лет, его максимальная сумма составляет $3,4 млрд. В уведомлении подчеркивается, что благодаря этому контракту власти США рассчитывают добиться того, "чтобы в случае нарушения поставок на рынке ядерного топлива" иметь доступ к производственным мощностям на территории страны.

Минэнерго отмечает, что предполагаемые объемы закупаемого у американских производителей урана, а также сроки поставок пока не определены.

Получить заявки на выполнение заказов по контракту со стороны американских производителей ведомство рассчитывает в июне 2024 года.

Напомним, что 13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России. Данное решение, в том числе было направлено на "устранение зависимости от РФ в сфере мирной ядерной энергетики".

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