Минэнерго США намерено закупить уран у американских производителей на $3,4 млрд

Министерство энергетики США сообщило о намерении начать закупку обогащенного урана для ядерных реакторов у американских производителей на сумму $3,4 млрд.

Министерство энергетики США сообщило о намерении начать закупку обогащенного урана для ядерных реакторов у американских производителей на сумму $3,4 млрд.

Как сообщает Report , об этом говорится в уведомлении ведомства.

Из документа следует, что контракт на закупку ядерного топлива у американских производителей рассчитан на 10 лет, его максимальная сумма составляет $3,4 млрд. В уведомлении подчеркивается, что благодаря этому контракту власти США рассчитывают добиться того, "чтобы в случае нарушения поставок на рынке ядерного топлива" иметь доступ к производственным мощностям на территории страны.

Минэнерго отмечает, что предполагаемые объемы закупаемого у американских производителей урана, а также сроки поставок пока не определены.

Получить заявки на выполнение заказов по контракту со стороны американских производителей ведомство рассчитывает в июне 2024 года.

Напомним, что 13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России. Данное решение, в том числе было направлено на "устранение зависимости от РФ в сфере мирной ядерной энергетики".