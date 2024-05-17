О нас

Борьба за свободу народа Новой Каледонии против амбиций Макрона

Борьба за свободу народа Новой Каледонии против амбиций Макрона Крохотный архипелаг в южной части Тихого океана оказался в центре мировой политики. С начала недели в Новой Каледонии (заморская территория Франции - ред.) продолжаются протесты, организованные противниками колониальной политики Пятой республики.
Другие страны
17 мая 2024 г. 00:02
Борьба за свободу народа Новой Каледонии против амбиций Макрона

Крохотный архипелаг в южной части Тихого океана оказался в центре мировой политики. С начала недели в Новой Каледонии (заморская территория Франции - ред.) продолжаются протесты, организованные противниками колониальной политики Пятой республики.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.ru, в парламенте Новой Каледонии число депутатов, требующих независимости от Франции, достигло уже почти половины.

В понедельник мирная демонстрация сторонников независимости, проходившая в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Были сожжены и разграблены десятки магазинов, аптек и АЗС. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни пострадали. С тех пор как мирные протесты, так и стычки с полицией, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с "восстанием", напоминающим аналогичные события 1980-х.

Новая Каледония — архипелаг, включающий в себя один большой и группу мелких островов. Это "особое административно-территориального образование" Пятой республики расположено в южной части Тихого океана, восточнее Австралии. Население — 245 тысяч человек, из которых в столице Нумеа проживает почти 100 тысяч.

"Автохтонное население острова — канаки — составляет чуть менее 40% от числа жителей, они постоянно задумываются о независимости. Движение за независимость существует еще со второй половины XX века, беспорядки, подобные нынешним, происходили еще в 80-90-е годы", - отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Он подчеркнул, что в Новой Каледонии находится крупнейшее для Франции месторождение никеля, а также других металлов.

"Для Франции Новая Каледония — важная колония, которую не хочется терять. В то же время, каждый четвертый на острове живет за чертой бедности. Надо отметить, что Франция себя считает тихоокеанской державой, где расположены ее военные базы. А сегодня Индо-Тихоокеанский регион становится центром мирового экономического развития. Поэтому для Франции важно удержать Новую Каледонию. Потеря ее будет окончательным ударом для Макрона как политика, и в целом для всей Франции как колониальной державы", — сказал член комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джамаладин Гасанов.

По его словам, Макрон и его команда не считаются с интересами местного населения и принимают законопроекты, которые ущемляют их и "без того ограниченные права".

В 1980-90-х годах в Новой Каледонии начались массовые столкновения сторонников и противников независимости, которые фактически вылились в гражданскую войну. В итоге было подписано мирное соглашение — сторонникам независимости удалось добиться от Парижа значительного расширения прав автономии.

Так, подписанное в 1998 году Нумейское соглашение гарантировало проведение трех референдумов о независимости. Причем, согласно документу, правом голоса на этих референдумах обладали только те граждане, которых внесли в списки избирателей на момент заключения соглашения — в 1998 году — и их дети. Таким образом, этнические французы, которые поселились на архипелаге позже, правом голоса не обладали.

В октябре прошлого года тема конфликта в Новой Каледонии оказалась в центре внимания Движения неприсоединения. На министерском заседании Координационного бюро этого движения, проходившего в Баку, состоялась конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость". В ней приняли участие представители Новой Каледонии, а также Алжира, Мали, Марокко и других бывших и нынешних французских колоний.

Выступая на заседании, заместитель генерального секретаря "Каледонского союза" Давид Ванабо заявил, что Новая Каледония хочет иметь собственный политический курс, а не оставаться в "кандалах" Франции. "Мы не хотим интегрироваться во французское общество либо ассимилироваться, потому что эта страна все еще продолжает вести колониальную политику", — говорил Ванабо.

В руководстве Франции верят в версию, что беспорядками управляют из России и Азербайджана, сообщала газета Politico.

В Баку уже ответили на выпады, прозвучавшие из уст членов правительства Франции. В МИД Азербайджана опровергли заявление главы французского Министерства внутренних дел Дарманена о причастности к беспорядкам, осудили подобные оскорбительные заявления, попросив прекратить клеветническую кампанию. Спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде напомнил Парижу о его истории преступлений против коренных народов, а также убийств миллионов людей в рамках колониальной политики. Он посоветовал Дарманену "сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов".

"Эти острова находятся в списке территорий, которые должны быть деколонизированы, но Франция, с учетом выигрышного положения острова, не хочет провозглашать там независимость", - заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, Париж делает всё, чтобы этнический состав этих территорий изменился не в пользу коренного населения. Он отметил, что при этом нет никаких фактов о том, что Баку каким-либо образом поддерживает протестующих.

"Французский сенат призывал признать независимость так называемого Арцаха, которого в принципе не существует, но не может предоставить независимость колониальной территории, которая находится в списках деколонизации, принятых Генассамблеей ООН. Азербайджан оказывает моральную и политическую поддержку в рамках Движения неприсоединения. Это объединение имеет очень сильную антиколониальную направленность", — напомнил депутат.

"За время председательства Азербайджана жители Новой Каледонии обращались за помощью к Баку, который пытался поддержать население. Никаких фактов о том, что Азербайджан финансирует протестующих или поставляет им оружие, не существует. В отличие от французского правительства, деятели которого посещали Карабах без ведома Баку. Пусть французы не сваливают все с больной головы на здоровую", — подытожил Мусабеков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniya xalqının azadlıq mübarizəsi Makronun ambisiyalarına qarşı

Самое важное

Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi