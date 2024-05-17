Борьба за свободу народа Новой Каледонии против амбиций Макрона

Крохотный архипелаг в южной части Тихого океана оказался в центре мировой политики. С начала недели в Новой Каледонии (заморская территория Франции - ред.) продолжаются протесты, организованные противниками колониальной политики Пятой республики.

Крохотный архипелаг в южной части Тихого океана оказался в центре мировой политики. С начала недели в Новой Каледонии (заморская территория Франции - ред.) продолжаются протесты, организованные противниками колониальной политики Пятой республики.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.ru , в парламенте Новой Каледонии число депутатов, требующих независимости от Франции, достигло уже почти половины.

В понедельник мирная демонстрация сторонников независимости, проходившая в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Были сожжены и разграблены десятки магазинов, аптек и АЗС. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни пострадали. С тех пор как мирные протесты, так и стычки с полицией, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с "восстанием", напоминающим аналогичные события 1980-х.

Новая Каледония — архипелаг, включающий в себя один большой и группу мелких островов. Это "особое административно-территориального образование" Пятой республики расположено в южной части Тихого океана, восточнее Австралии. Население — 245 тысяч человек, из которых в столице Нумеа проживает почти 100 тысяч.

"Автохтонное население острова — канаки — составляет чуть менее 40% от числа жителей, они постоянно задумываются о независимости. Движение за независимость существует еще со второй половины XX века, беспорядки, подобные нынешним, происходили еще в 80-90-е годы", - отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Он подчеркнул, что в Новой Каледонии находится крупнейшее для Франции месторождение никеля, а также других металлов.

"Для Франции Новая Каледония — важная колония, которую не хочется терять. В то же время, каждый четвертый на острове живет за чертой бедности. Надо отметить, что Франция себя считает тихоокеанской державой, где расположены ее военные базы. А сегодня Индо-Тихоокеанский регион становится центром мирового экономического развития. Поэтому для Франции важно удержать Новую Каледонию. Потеря ее будет окончательным ударом для Макрона как политика, и в целом для всей Франции как колониальной державы", — сказал член комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джамаладин Гасанов.

По его словам, Макрон и его команда не считаются с интересами местного населения и принимают законопроекты, которые ущемляют их и "без того ограниченные права".

В 1980-90-х годах в Новой Каледонии начались массовые столкновения сторонников и противников независимости, которые фактически вылились в гражданскую войну. В итоге было подписано мирное соглашение — сторонникам независимости удалось добиться от Парижа значительного расширения прав автономии.

Так, подписанное в 1998 году Нумейское соглашение гарантировало проведение трех референдумов о независимости. Причем, согласно документу, правом голоса на этих референдумах обладали только те граждане, которых внесли в списки избирателей на момент заключения соглашения — в 1998 году — и их дети. Таким образом, этнические французы, которые поселились на архипелаге позже, правом голоса не обладали.

В октябре прошлого года тема конфликта в Новой Каледонии оказалась в центре внимания Движения неприсоединения. На министерском заседании Координационного бюро этого движения, проходившего в Баку, состоялась конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость". В ней приняли участие представители Новой Каледонии, а также Алжира, Мали, Марокко и других бывших и нынешних французских колоний.

Выступая на заседании, заместитель генерального секретаря "Каледонского союза" Давид Ванабо заявил, что Новая Каледония хочет иметь собственный политический курс, а не оставаться в "кандалах" Франции. "Мы не хотим интегрироваться во французское общество либо ассимилироваться, потому что эта страна все еще продолжает вести колониальную политику", — говорил Ванабо.

В руководстве Франции верят в версию, что беспорядками управляют из России и Азербайджана, сообщала газета Politico.

В Баку уже ответили на выпады, прозвучавшие из уст членов правительства Франции. В МИД Азербайджана опровергли заявление главы французского Министерства внутренних дел Дарманена о причастности к беспорядкам, осудили подобные оскорбительные заявления, попросив прекратить клеветническую кампанию. Спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде напомнил Парижу о его истории преступлений против коренных народов, а также убийств миллионов людей в рамках колониальной политики. Он посоветовал Дарманену "сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов".

"Эти острова находятся в списке территорий, которые должны быть деколонизированы, но Франция, с учетом выигрышного положения острова, не хочет провозглашать там независимость", - заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, Париж делает всё, чтобы этнический состав этих территорий изменился не в пользу коренного населения. Он отметил, что при этом нет никаких фактов о том, что Баку каким-либо образом поддерживает протестующих.

"Французский сенат призывал признать независимость так называемого Арцаха, которого в принципе не существует, но не может предоставить независимость колониальной территории, которая находится в списках деколонизации, принятых Генассамблеей ООН. Азербайджан оказывает моральную и политическую поддержку в рамках Движения неприсоединения. Это объединение имеет очень сильную антиколониальную направленность", — напомнил депутат.

"За время председательства Азербайджана жители Новой Каледонии обращались за помощью к Баку, который пытался поддержать население. Никаких фактов о том, что Азербайджан финансирует протестующих или поставляет им оружие, не существует. В отличие от французского правительства, деятели которого посещали Карабах без ведома Баку. Пусть французы не сваливают все с больной головы на здоровую", — подытожил Мусабеков.