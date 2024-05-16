В Польшу доставили последние шесть БПЛА Bayraktar по контракту с Турцией

Польша получила последние шесть беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в рамках контракта с Турцией, подписанного в мае 2021 года.

Польша получила последние шесть беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в рамках контракта с Турцией, подписанного в мае 2021 года.

Как передает Report , об этом сообщил замглавы польского Минобороны Павел Бейда в соцсети X.

"Это последняя из ранее заказанных поставок турецких дронов Bayraktar TB2 - контракт предполагал покупку четырех комплектов беспилотных летательных аппаратов (в один комплект входит шесть аппаратов - ред.), которые усилят польские военно-воздушные силы", - написал он.

Польша заказала у Турции 24 БПЛА Bayraktar, вооруженных противотанковыми ракетами, в мае 2021 года.

Это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Сумма польско-турецкого контракта составляет $270 млн.