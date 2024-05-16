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Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября

Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября Парламент Молдовы назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября.
Другие страны
16 мая 2024 г. 21:29
Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября

Парламент Молдовы назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября.

Как передает Report, решение было принято депутатами от правящей Партии действия и солидарности на пленарном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на странице законодательного органа в Facebook.

"Назначить на 20 октября 2024 года проведение конституционного республиканского референдума", - говорится в постановлении.

Гражданам страны зададут один вопрос: "Вы за присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу?". Преамбулу основного закона предлагается дополнить словами: "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".

В конституцию также будет добавлен пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов". Присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента, отмечается в постановлении.

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Версия на азербайджанском языке Moldova parlamenti oktyabrın 20-nə Aİ-yə üzvlük haqqında referendum təyin edib

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