Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября

Парламент Молдовы назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября.

Парламент Молдовы назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября.

Как передает Report , решение было принято депутатами от правящей Партии действия и солидарности на пленарном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на странице законодательного органа в Facebook.

"Назначить на 20 октября 2024 года проведение конституционного республиканского референдума", - говорится в постановлении.

Гражданам страны зададут один вопрос: "Вы за присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу?". Преамбулу основного закона предлагается дополнить словами: "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".

В конституцию также будет добавлен пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов". Присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента, отмечается в постановлении.