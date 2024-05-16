Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину. Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства финансов Австрии. Ведомство отметило, что война с Россией делает любой бизнес с украинскими компаниями крайне рис

Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Минфина Австрии.

Ведомство отметило, что война с Россией делает любой бизнес с украинскими компаниями крайне рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Следовательно, Минфин создал условия для поддержки австрийского экспорта в Украину.

"Поддержка осуществляется через специальный риск-ориентированный механизм для Украины. Предполагается, что в течение следующих 5 лет будет выделено 500 миллионов евро на покрытие бизнеса в Украине", - сообщают в ведомстве.

На развитие нового бизнеса будут выделять около 100 миллионов евро в год, что также даст австрийским экспортерам возможность восстановить Украину. Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Украина таким образом получает выгоду от австрийской экспортной поддержки не только в экономическом, но и в гуманитарном плане.

Ранее Австрия решила выделить 2 млн евро Украине на гуманитарные проекты.