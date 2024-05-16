Отряды "Хезболлах" выпустили по Израилю рекордное число ракет

"Прогрессивная Словакия" сделает все от нее зависящее для достижения общественного согласия в республике.

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" в течение суток вели обстрел израильской территории на всем протяжении 120-километровой границы и несколько раз атаковали военные объекты на Голанских высотах.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации, выпустили по пограничным районам на севере Израиля было выпущено рекордное число реактивных снарядов - свыше 200. Телеканал сообщает, что были применены новые виды беспилотников и ракеты большого калибра.

Во второй половине дня сирены воздушной тревоги раздались в израильских поселениях Адамит, Лиман, Мицува, Рош-ха-Никра, Ханита, Шломи и Яара.