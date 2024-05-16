Отряды "Хезболлах" выпустили по Израилю рекордное число ракет

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" в течение суток вели обстрел израильской территории на всем протяжении 120-километровой границы и несколько раз атаковали военные объекты на Голанских высотах.
Об этом
Согласно информации, выпустили по пограничным районам на севере Израиля было выпущено рекордное число реактивных снарядов - свыше 200. Телеканал сообщает, что были применены новые виды беспилотников и ракеты большого калибра.
Во второй половине дня сирены воздушной тревоги раздались в израильских поселениях Адамит, Лиман, Мицува, Рош-ха-Никра, Ханита, Шломи и Яара.