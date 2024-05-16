NYT: США больше не исключают отправку инструкторов НАТО в Украину

Вашингтон больше не исключает развертывание в Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это произойдет не в ближайшее время.

Вашингтон больше не исключает развертывание в Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это произойдет не в ближайшее время.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

"В конце концов мы придем к этому с течением времени", - сказал он, беседуя с журналистами по пути на встречу Военного комитета НАТО в Брюсселе. По словам Брауна, сейчас подобная деятельность на территории Украины "поставит под угрозу жизни инструкторов НАТО" и заставит выбирать, использовать "драгоценные" средства ПВО для защиты инструкторов или критической украинской инфраструктуры.

The New York Times также пишет, что союзники Украины в НАТО все ближе к тому, чтобы направить своих военных для обучения украинских сил, однако таким образом будет размыта еще одна красная линия, США с Европой окажутся еще ближе к втягиванию в непосредственный конфликт.

Газета объясняет, что, будучи членом НАТО, Вашингтон будет обязан помочь защитить инструкторов альянса от любой атаки. Это потенциально может вовлечь США в войну.