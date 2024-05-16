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NYT: США больше не исключают отправку инструкторов НАТО в Украину

NYT: США больше не исключают отправку инструкторов НАТО в Украину Вашингтон больше не исключает развертывание в Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это произойдет не в ближайшее время.
Другие страны
16 мая 2024 г. 23:49

Вашингтон больше не исключает развертывание в Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это произойдет не в ближайшее время.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

"В конце концов мы придем к этому с течением времени", - сказал он, беседуя с журналистами по пути на встречу Военного комитета НАТО в Брюсселе. По словам Брауна, сейчас подобная деятельность на территории Украины "поставит под угрозу жизни инструкторов НАТО" и заставит выбирать, использовать "драгоценные" средства ПВО для защиты инструкторов или критической украинской инфраструктуры.

The New York Times также пишет, что союзники Украины в НАТО все ближе к тому, чтобы направить своих военных для обучения украинских сил, однако таким образом будет размыта еще одна красная линия, США с Европой окажутся еще ближе к втягиванию в непосредственный конфликт.

Газета объясняет, что, будучи членом НАТО, Вашингтон будет обязан помочь защитить инструкторов альянса от любой атаки. Это потенциально может вовлечь США в войну.

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