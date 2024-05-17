Конгрессмены США одобрили законопроекты о новых санкциях против Росатома

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях и других мерах против госкорпорации "Росатом" и против тех, кто, по версии американской стороны, подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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Также правительству США предписывается в течение полугода ввести новые рестрикции против Росатома, иностранцев в его руководстве и лиц, которые участвуют в договоренностях с корпорацией о строительстве ядерных реакторов и связанных с этим услугах.
Второй законопроект предусматривает введение санкций против Росатома под предлогом того, что специалисты госкорпорации находятся на ЗАЭС. США также должны внести в черные списки "всех иностранцев, которые угрожают целостности и безопасности" станции и "подрывают оперативный контроль Украины" над объектом. В тексте уточняется, что речь идет о российских физических и юридических лицах.
Оба документа были включены в пакет различных законопроектов, которые были одобрены членами комитета единым блоком. За это проголосовали 37 конгрессменов, против - 2. Когда инициативы может рассмотреть Палата представителей Конгресса США полного состава, пока не уточняется.