Конгрессмены США одобрили законопроекты о новых санкциях против Росатома

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях и других мерах против госкорпорации "Росатом" и против тех, кто, по версии американской стороны, подвергает опасности Запорожскую атомную электростанци

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях и других мерах против госкорпорации "Росатом" и против тех, кто, по версии американской стороны, подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в первом документе отмечается, что вашингтонской администрации следует совместно с союзниками искать поставщиков, которые могли бы заменить Росатом, и добиваться соблюдения уже введенных санкций в отношении госкорпорации.

Также правительству США предписывается в течение полугода ввести новые рестрикции против Росатома, иностранцев в его руководстве и лиц, которые участвуют в договоренностях с корпорацией о строительстве ядерных реакторов и связанных с этим услугах.

Второй законопроект предусматривает введение санкций против Росатома под предлогом того, что специалисты госкорпорации находятся на ЗАЭС. США также должны внести в черные списки "всех иностранцев, которые угрожают целостности и безопасности" станции и "подрывают оперативный контроль Украины" над объектом. В тексте уточняется, что речь идет о российских физических и юридических лицах.

Оба документа были включены в пакет различных законопроектов, которые были одобрены членами комитета единым блоком. За это проголосовали 37 конгрессменов, против - 2. Когда инициативы может рассмотреть Палата представителей Конгресса США полного состава, пока не уточняется.