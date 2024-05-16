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В Новой Каледонии жители столкнулись с нехваткой продуктов

В Новой Каледонии жители столкнулись с нехваткой продуктов Жители Новой Каледонии столкнулись с нехваткой продуктов.
Другие страны
16 мая 2024 г. 21:39
В Новой Каледонии жители столкнулись с нехваткой продуктов

Жители Новой Каледонии столкнулись с нехваткой продуктов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в регионе Нумеа в магазины выстроились большие очереди. Люди вынуждены ждать по несколько часов в очередях, при этом на полках практически нет молока, хлеба и других продуктов питания.

По последним данным, некоторые супермаркеты ввели ограничения: не впускают более 10 человек за один раз, не разрешают покупать более двух продуктов из одной и той же категории. Кроме того, запрещена продажа алкоголя и сигарет.

Отметим, что в Новой Каледонии, расположенной между Австралией и Фиджи, 13 мая начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов. Местные СМИ сообщили, что в ходе протестов погибли по меньшей мере четыре человека.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

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